Губернатор штата Нью-Йорк заявил об уходе в отставку

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уходит в отставку из-за скандала. 11 женщин обвинили чиновника в домогательствах. Заявление Куомо сделал, выступая перед жителями, сообщает телеканал «Известия». Речь транслировали американские телеканалы. По мнению политика, доклад прокурора содержит много неточностей. Решение об уходе в отставку вступит в силу через две недели. Место губернатора до выборов займет его заместитель Кэти Хокул, которая будет первой в истории штата женщиной на этом посту.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.