В Казани чествовали вернувшегося из Токио пловца Красных

Александр Красных вернулся в родную Казань из Токио. Серебряного призера чествовали во Дворце водных видов спорта. Пловец продемонстрировал журналистам свою награду, сообщает телеканал «Известия». Спортсмен дал советы молодым пловцам, как достичь успеха. На Олимпиаде в Токио пловец взял серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.

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