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Подмосковье вошло в топ креативных регионов России

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Московская область вошла в топ самых креативных регионов, чьи жители отправили больше всего творческих заявок в Президентский фонд культурных инициатив. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила пресс-служба Министерства культуры.

В ведомстве уточнили, что авторы лучших задумок смогут рассчитывать на господдержку.

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Прием заявок проводился в период с 15 июня по 6 августа. На конкурс за указанное время зарегистрировались свыше 38 тыс. авторов идей из 84 субъектов России, уточняет сайт aif.ru. Примерно 12 тыс. из них прошли в финал. Участие в конкурсе приняли более 200 жителей Подмосковья, пишет РИАМО.

Среди лидеров также оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Белгородская, Свердловская, Самарская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Иркутская и Тюменская области, республики Башкирия, Саха (Якутия), Удмуртия и Татарстан, отмечает RT.

В 2021 году за грант впервые смогли побороться индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, пишет REGNUM. Больше всего заявок касалось развития образовательных проектов, в том числе речь шла о цифровых технологиях. Также предлагается проводить новые культурные форумы и фестивали, развивать литературу, моду, дизайн, театр, кино и музыкальную индустрию, отмечает телеканал «360».

Сметы участников представлены на общую сумму 84 502 386 998 рублей. Объем софинансирования — 22 628 690 168 рублей, пишет «Ридус». Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей: эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Президентский фонд культурных инициатив был создан по предложению Владимира Путина, озвученному 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию. 17 мая глава государства подписал соответствующий указ, отмечает сайт kp.ru.

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