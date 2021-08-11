Отреставрированный фильм «Молчание ягнят» покажут в российских кинотеатрах

Психологический триллер «Молчание ягнят» режиссера Донатана Демми вновь покажут в российских кинотеатрах после 4К-реставрации.

В 2021 году картина отмечает 30-летний юбилей. В российском прокате она вновь выйдет с 16 сентября. Фильм будут показывать на английском языке с русскими субтитрами.

Реставрация фильма была выполнена в 2017 году и одобрена оператором Таком Фудзимото.

«Молчание ягнят» является экранизацией одноименного бестселлера Томаса Харриса из серии романов о докторе Ганнибале Лектере. Режиссер искусно переплел детективный сюжет и элементы хоррора, но ядром картины стало противостояние двух характеров: женщины-агента ФБР и гениального маньяка.

Главные роли в картине исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс. В 1992 году фильм получил рекордные пять «Оскаров» в пяти главных номинациях, пишет НСН.

5 августа стала известна дата начала съемок приквела «Голодных игр». Производство стартует в первой половине 2022 года. Часть, предшествующая событиям в оригинальной серии фильмов, будет основана на романе Сьюзан Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях».