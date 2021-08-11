Прямой эфир
Мир
Количество погибших от лесных пожаров в Алжире возросло до 42
Общество
В больнице Владикавказа восстановили линию подачи кислорода
Спорт
«Монако» вышел в раунд плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов
Происшествия
В ДТП с тремя машинами в Обнинске пострадали 11 человек
Происшествия
В Ботаническом саду Петербурга упал 160-летний дуб
Наука
Маск предложил NASA помощь в разработке скафандров для высадки на Луну
Мир
Байден заявил об отсутствии изменений в выводе войск из Афганистана
Экономика
Строительство морского участка одной нитки «Северного потока — 2» завершено
Мир
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны

Словакия выделила €5,5 млн на обеспечение визита папы римского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почти €5,5 млн выделило правительство Словакии на обеспечение визита в страну папы римского Франциска. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил портал Topky.

«Папа римский не отменил ни одной своей службы»
Посол России в Ватикане Александр Авдеев — о том, как выглядит и чем живет оплот католичества во время пандемии

Отмечается, что для обеспечения безопасности понтифика во время его пребывания в республике будут привлечены 1300 военных, которые будут помогать полиции.

Трехдневная пасторская поездка Франциска в Словакию запланирована на 12-15 сентября. Это первый визит действующего главы католической церкви в страну. Здесь ранее трижды побывал папа римский Иоанн Павел II. Он посетил республику в 1990, 1995 и 2003 годах.

В декабре прошлого года президент Словакии Зузана Чапутова пригласила папу римского Франциска посетить страну. Глава Ватикана побывает в Братиславе, городах Шаштин-Страже (запад страны), Прешов и Кошице (Восточная Словакия). Там понтифик возглавит службы, допуск на которые получат только верующие, привившиеся от коронавируса.

Ранее, 14 июля, папа Франциск был выписан из больницы имени Агостино Джемелли после плановой операции в связи с болезнью кишечника.

Понтифик был госпитализирован 4 июля, ему провели плановую операцию в связи с симптоматичной формой стеноза дивертикулярной болезни толстой кишки.

5 июля директор службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что операция прошла хорошо. Отмечалось, что Франциск находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021