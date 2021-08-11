Словакия выделила €5,5 млн на обеспечение визита папы римского

Почти €5,5 млн выделило правительство Словакии на обеспечение визита в страну папы римского Франциска. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил портал Topky.

Отмечается, что для обеспечения безопасности понтифика во время его пребывания в республике будут привлечены 1300 военных, которые будут помогать полиции.

Трехдневная пасторская поездка Франциска в Словакию запланирована на 12-15 сентября. Это первый визит действующего главы католической церкви в страну. Здесь ранее трижды побывал папа римский Иоанн Павел II. Он посетил республику в 1990, 1995 и 2003 годах.

В декабре прошлого года президент Словакии Зузана Чапутова пригласила папу римского Франциска посетить страну. Глава Ватикана побывает в Братиславе, городах Шаштин-Страже (запад страны), Прешов и Кошице (Восточная Словакия). Там понтифик возглавит службы, допуск на которые получат только верующие, привившиеся от коронавируса.

Ранее, 14 июля, папа Франциск был выписан из больницы имени Агостино Джемелли после плановой операции в связи с болезнью кишечника.

Понтифик был госпитализирован 4 июля, ему провели плановую операцию в связи с симптоматичной формой стеноза дивертикулярной болезни толстой кишки.

5 июля директор службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что операция прошла хорошо. Отмечалось, что Франциск находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.