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Биолог рассказала о способе спастись после укуса осы

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Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Сеченова Людмила Ганушкина в эфире «Радио 1» во вторник, 10 августа, рассказала, что нужно делать, чтобы защитить свое здоровье после укуса осы.

«Если осу не трогать, она сама нападать не будет. Но если ей показалось, что её атакуют, она кусает», — пояснила Ганушкина.

При укусе осы в кровь попадает токсин, который способен вызвать анафилактический шок и даже повлечь смерть человека. По словам специалиста, после укуса следует немедленно принять антигистаминный препарат.

Как отметила Ганушкина, лекарство следует принять вне зависимости от того, происходили раньше аллергические реакции или нет.

Специалист уточнила, что осы наиболее активны в августе, пишет НСН. Опаснее всего — разворошить их гнездо.

«Осиные гнезда ни в коем случае нельзя трогать: ос там очень много, они злые, и их укусы могут привести к крайне тяжелым последствиям», – подчеркнула биолог.

Она добавила, что опасность сейчас представляют и пчелы, поскольку в настоящее время идет период выкачивания меда из ульев, поэтому насекомые «очень злы». Укус пчелы тоже содержит токсин, поэтому во избежание последствий также следует принять препарат от аллергии.

В августе 2020 года во Франции мужчина скончался от укуса осы, которая ужалила его в язык.

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