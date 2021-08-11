Утечка хлора спровоцировала массовую гибель лосося в Норвегии

Сброс хлора с норвежской рыбоводческой фермы Grieg Seafood стал причиной гибели более 400 т лосося. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает E24.

Сотрудники правоохранительных органов уведомили о сильном загрязнения моря: так, по данным полиции, в воду было вылито порядка 15 тыс. л хлора.

В результате утечки погибло около 96 тыс. особей. Уточняется, что в ближайшие дни сотрудники фермы будут заниматься ликвидацией последствий выброса вещества.

Ранее, 12 мая, жители Сахалина сообщили о массовом выбросе сельди на берег в Макаровском районе. Очевидцы также рассказали о том, что туши рыб плавают вблизи берега.