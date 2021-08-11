Количество погибших от лесных пожаров в Алжире возросло до 42

Число погибших в результате лесных пожаров в Алжире возросло до 42 человек. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает RT Arabic со ссылкой на заявление премьер-министра Аймана Бенабдеррахмана.

По словам главы алжирского правительства, в рамках тушения огня руководство страны обратилось за помощью к международному сообществу и в настоящий момент ведет переговоры по вопросу предоставления специальных самолетов.

Ранее этим же днем, 10 августа, президент Алжира Абдельмаджид Теббун сообщил о гибели 25 военнослужащих, которая произошла в процессе ликвидации распространившегося на территории лесных массивов пламени.

Очаги распространения огня были установлены в 14 районах страны. В качестве причины пожаров алжирское правительство назвало аномальную жару.