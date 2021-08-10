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В Алжире не менее 25 военных погибли при тушении лесных пожаров

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Не менее 25 алжирских военнослужащих скончались в ходе тушения пожаров, вспыхнувших в стране. Об этом во вторник, 10 августа, сообщил президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

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«С большой печалью я услышал известие о мученической смерти 25 членов Народной национальной армии после того, как им удалось спасти более ста граждан от пылающих пожаров в горах Беджая и Тизи-Узу», — написал он в своем Twitter.

Очаги возгорания были установлены в 14 районах страны, при этом 10 очагов находятся только в районе Тизи-Узу. По информации властей, причиной пожаров стала аномальная жара.

Также тяжелая ситуация с природными пожарами в настоящее время наблюдается в Греции и Турции.

Так, в Греции уже на протяжении более 10 дней стоит аномальная жара, из-за чего в стране бушуют лесные пожары. На прошлой неделе столбик термометра поднимался местами до отметки +47 градусов. По просьбе греческого правительства Россия активно участвует в борьбе с вышедшей из-под контроля стихией.

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