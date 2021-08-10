Психолог назвала способ преодолеть эмоциональное выгорание

Кандидат психологических наук Лариса Овчаренко объяснила причины наступления эмоционального выгорания и назвала способ справиться с ними.

Как рассказала специалист «Москве 24» в понедельник, 9 августа, состояние эмоционального выгорания наступает, когда человек устает от того, чем занимается. Происходит это из-за потребности в отдыхе, большой нагрузке, отсутствия продвижения. Также выгорание может наступить, если человека не устраивают какие-то внешние обстоятельства: зарплата, коллектив, отношение руководства, отсутствие перспектив и тому подобное.

Овчаренко подчеркнула, что ошибочно считать, будто проблема выгорания разрешится сама по себе. Напротив, она может усугубиться и привести к более неприятным эмоциональным состояниям.

Психолог рекомендовала качественный отдых для профилактики эмоционального выгорания и работы с ним. Кроме того, она указал на то, что человеку нужен рост в профессиональной деятельности и устраивающая его оплата труда. Не менее важными являются наличие хобби и смена деятельности. Также помочь могут и всевозможные мероприятия, связанные с командообразованием, пишет сайт aif.ru.

Она уточнила, что эмоциональное выгорание может происходить у молодых специалистов так же, как и у опытных.

Ранее онлайн-сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, какие способы борьбы с эмоциональным выгоранием россияне считают самыми эффективными. В топ-3 вошли отпуск (22%), смена работы (19%) и налаживание отношений внутри коллектива (7%). Важность сохранения спокойствия, занятий спортом, рационального планирования рабочего времен и занятия хобби отметили по 6% респондентов. Среди причин эмоционального выгорания на работе опрошенные назвали руководство и некорректную организацию трудового процесса (17%) и нездоровую атмосферу в коллективе (14%), пишет РИАМО.

3 июля клинический психолог Татьяна Додонова рассказала, что к эмоциональному выгоранию приводят два типа факторов. Первый — биологический аспект, который часто связан с нарушением режимов сна и бодрствования. Ко второму фактору выгорания относится психологический аспект.