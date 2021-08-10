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Ученые назвали признак ранней смерти у женщин

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Уменьшение роста в среднем возрасте у женщин может свидетельствовать о повышенном риске ранней смерти. Об этом говорят результаты исследования ученых из Швеции и Дании, передает BMJ Open.

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Как отметили эксперты, у многих людей после 50 лет наблюдается уменьшение роста. Эти процессы обусловлены уплощением позвоночных дисков, искривлением осанки, а также компрессионными переломами. Вместе с тем ученые обнаружили, что уменьшение роста может говорить о повышенном риске скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании приняли участие 2406 женщин, которые родились в промежутке между 1908 и 1952 годами. Два раза им измеряли рост — когда им было от 30 до 60 лет и спустя 10–13 лет. В среднем за указанный период рост участниц исследования уменьшался на 0,8 см, однако у некоторых этот показатель достиг 14 см.

После второго измерения исследователи отследили причины смерти испытуемых. В течение 19 лет погибли 625 женщин, и у 157 из них причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Ученые установили, что значительное уменьшение роста указывало на почти двукратное повышение риска смерти от сердечно-сосудистых болезней.

Эксперты порекомендовали внимательно следить за уменьшением роста, чтобы своевременно выявлять риск развития указанных заболеваний.

7 июня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что здоровый образ жизни, правильное питание, а также повышенная активность помогут продлить жизнь до 100 лет. По словам министра, для увеличения продолжительности жизни надо попробовать жить по графику 10-летнего ребенка.

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