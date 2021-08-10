Крупные свалки ликвидируют в Пермском крае за 2,2 млн рублей

Власти Пермского края намерены ликвидировать 10 крупных свалок. На эти цели выделено 2,2 млн рублей.

Свалки находятся в Александровском, Чайковском и Кунгурском муниципальных округах, а также в Краснокамском и Красновишерском городских округах. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Общая площадь свалок составляет около 11 тыс. кв. м.

Всего будет вывезено свыше 2,6 т мусора и отходов. Затем специалисты проведут рекультивацию и восстановление земель.

Ранее сообщалось, что на ликвидацию несанкционированных свалок власти Оренбургской области направят 60 млн рублей. Всего потребуется рекультивация шести территорий. Одной из наиболее проблемных называют свалку в Нежинском сельсовете.