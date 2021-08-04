На рекультивацию свалок в Оренбуржье направят 60 млн рублей

На ликвидацию несанкционированных свалок власти Оренбургской области направят 60 млн рублей. Средства предусмотрены в рамках нацпроекта «Экология».

Всего требуется рекультивировать шесть свалок в поселках Бердянка, Самородово, селах Городище и Краснохолм, а также в Медногорске и Новотроицке. Об этом пишет 56orb.ru.

На разработку проектно-сметной документации в 2021 году направлено 18 млн рублей. Документы уже разрабатывают для пяти свалок. Оставшаяся сумма будет выделена в 2022 году.

Одной из самых проблемных называют свалку в Нежинском сельсовете. Она расположилась на приаэродромной территории аэропорта «Оренбург». Мусорку включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

27 июля в Кувандыке был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с поджогом несанкционированной свалки в поселке Орском. Площадь горения составляла 15 га. Для предотвращения распространения огня специалисты вели работы по отсыпке свалки.