Режим ЧС ввели в районе Оренбуржья из-за пожара на свалке

В городе Кувандыке Оренбургской области введен режим ЧС. В ночь на 27 июля неизвестные подожгли несанкционированную свалку в поселке Орском.

По данным на 8:00 площадь возгорания на полигоне составляла 15 га. Чтобы предотвратить распространение огня, ведутся работы по отсыпке свалки. На месте работают два бульдозера и шесть единиц техники для перевозки грунта.

Передвижная лаборатория берет пробы воздуха для анализа. По данным метеослужбы ветер дует в сторону, противоположную от города. Это уменьшает задымление поселка.

Однако сохраняется угроза распространения огня в сторону деревни Первомайки.

По решению комиссии по ЧС в Кувандыкском городском округе ввели режим ЧС, пишет РИА «Оренбуржье».

23 июля сообщалось, что в Кваркенском районе Оренбургской области эвакуировали жителей деревни из-за сильного степного пожара.