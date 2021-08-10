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Ученые назвали исчезающие из-за глобального потепления страны

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Некоторые островные государства Тихого океана станут непригодными для проживания в результате глобального потепления, пишет The Guardian.

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Как подчеркивают эксперты, страны указанного региона продолжительное время испытывают на себе негативное воздействие сильных морских приливов, продолжительных засух, мощных циклонов. Кроме того, на этих территориях наблюдается засоление грунтовых вод, что наносит вред сельскому хозяйству.

Еще одним неблагоприятным фактором является повышение уровня Мирового океана, из-за чего многие острова постепенно уходят пол воду. Специалисты предупреждают, что данные природные явления будут встречаться все чаще на фоне глобального потепления.

«Скорее всего, острова Тихого океана пострадают от глобального потепления больше всех. Мы будем и дальше наблюдать повышение уровня моря. <…> Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания», — отметил глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле.

7 августа из отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) Организации Объединенных Наций (ООН) стало известно, что землю ждет необратимая катастрофа из-за глобального потепления, планета преодолеет критический температурный порог уже в 2030 году.

Согласно данным экспертов организации, на Земле может быть нарушен температурный предел, если к 2030 году выбросы углекислого газа не будут сокращены вдвое, а к 2050-му — полностью.

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