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В России обновили список ПО для предустановки на гаджеты
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В России обновили список ПО для предустановки на гаджеты

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Правительство России утвердило перечень российского программного обеспечения (ПО), которое в 2022 году должно быть предварительно установлено на гаджеты. Об этом свидетельствует информация на официальном портале правовой информации.

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«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году», — указано в распоряжении.

Так, в обновленный перечень внесли приложение OK Video для предустановки на Smart TV. Документ начнет действовать с 1 января 2022 года, одновременно будет признан утратившим силу прежний список.

С 1 апреля в РФ вступил в силу запрет на продажу техники без российского программного обеспечения. Порядок составления и ведения перечня программ на электронные устройства, а также порядок их предустановки теперь определяет правительство РФ.

В начале января кабмин утвердил список российских программ для предустановки. В итоговый перечень вошли: поисковик и браузер «Яндекса», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты», почта и новостной агрегатор Mail.ru, голосовой помощник «Маруся», мессенджер ICQ, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», платежное приложение Mir Pay, портал госуслуг, «МойОфис Документы», антивирус Kaspersky и др.

В Минцифры России подчеркивали, что российские приложения, предустановка которых стала обязательной, отвечают требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. Данные программы передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы, указали в министерстве.

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