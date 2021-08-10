В России обновили список ПО для предустановки на гаджеты

Правительство России утвердило перечень российского программного обеспечения (ПО), которое в 2022 году должно быть предварительно установлено на гаджеты. Об этом свидетельствует информация на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году», — указано в распоряжении.

Так, в обновленный перечень внесли приложение OK Video для предустановки на Smart TV. Документ начнет действовать с 1 января 2022 года, одновременно будет признан утратившим силу прежний список.

С 1 апреля в РФ вступил в силу запрет на продажу техники без российского программного обеспечения. Порядок составления и ведения перечня программ на электронные устройства, а также порядок их предустановки теперь определяет правительство РФ.

В начале января кабмин утвердил список российских программ для предустановки. В итоговый перечень вошли: поисковик и браузер «Яндекса», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты», почта и новостной агрегатор Mail.ru, голосовой помощник «Маруся», мессенджер ICQ, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», платежное приложение Mir Pay, портал госуслуг, «МойОфис Документы», антивирус Kaspersky и др.

В Минцифры России подчеркивали, что российские приложения, предустановка которых стала обязательной, отвечают требованиям в части безопасности и защиты персональных данных. Данные программы передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы, указали в министерстве.