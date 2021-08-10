ТПП Москвы предложила разыграть квартиры и машины среди голосующих онлайн

Программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе» предложила провести среди участников дистанционного электронного голосования Московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Голосование пройдет в столице с 17 по 19 сентября. Как отметил президент организации Владимир Платонов, данная программа призвана стимулировать интерес жителей города к электронному голосованию в условиях распространения инфекций.

«Причем не только коронавируса, но и традиционных для осени гриппа и ОРВИ. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья», — приводит его слова пресс-служба МТПП 10 августа.

Данная инициатива является показателем социальной ответственности представителей бизнес-сферы, убежден Платонов.

«Речь идет не только о сохранении здоровья горожан и предотвращении нежелательных для бизнеса эпидемиологических ограничений, чреватых потерей рабочих мест. Желание привлечь внимание москвичей к электронному голосованию и выборам в целом — это осознанная гражданская позиция, которую можно только приветствовать», — подчеркнул он.

В настоящее время к программе присоединились более 70 компаний, среди которых крупные торговые и ресторанные сети, а также представители строительной и автомобильной отраслей, которые готовы предоставить для розыгрыша квартиры и легковые авто.

Проект «Миллион призов» впервые был запущен перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституции России по инициативе предпринимательского сообщества. Тогда более 2 млн москвичей получили подарочные сертификаты. В мае 2021 года стартовала программа «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе», в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса.

4 августа в Минцифры рассказали, что 10 млн граждан страны имеют подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, что позволит им дистанционно проголосовать на предстоящих выборах в России.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.