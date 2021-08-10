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Врач в Омске лишилась 3 млн рублей из-за мошенников

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В Омске возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении женщины-врача. Потерпевшая лишилась 3 млн рублей.

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В рабочее время 65-летней женщине поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Злоумышленница передала трубку якобы сотруднику банка, и тот сообщил, что кто-то пытается снять со счета омички все накопления. В течение четырех дней потерпевшая выполняла все указания лжебанкиров, чтобы обезопасить свои счета. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Мошенники рассказывали врачу о возбуждении уголовных дел в отношении некоторых сотрудников банка. Также они заявляли, что все происходящее — якобы тайна следствия, поэтому рассказывать кому-либо о проводимых операциях нельзя. Кроме того, женщина установила приложение на смартфон, с помощью которого деньги автоматически переходили на мошеннические счета.

Полиция установила, что номера телефонов, с которых поступали звонки, зарегистрированы в Москве. Они фигурируют как минимум в 46 заявлениях от граждан, потерпевших в результате мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело.

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