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Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с кредитами

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Специалист по информационной безопасности, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал о новой уловке, связанной с кредитованием, получившей распространение у мошенников в последнее время.

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По его словам, потенциальным жертвам этой мошеннической схемы поступают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах, а затем звонят злоумышленники под видом службы безопасности банка или прокуратуры.

«Сначала вам на телефон может поступить сообщение <…> «вам одобрен кредит, спасибо, что вы уже обналичили из него 20%», например. После этого будет звонок якобы от сотрудника банка, и вам сообщат, что на ваше имя был взят кредит, операция показалась банку подозрительной, но некая сумма была уже обналичена. Вам предложат провести отмену кредита, используя ваши персональные данные», — рассказал Пащенко в интервью радио Sputnik 8 августа.

Как предупредил эксперт, мошенники могут использовать и другие приемы, например, звонящий представляется сотрудником полиции или прокуратуры и сообщает о незаконном кредите, оформленном на ваше имя, а затем предлагает перевести деньги на специальный счет.

В таких случаях важно не идти на поводу у звонящих, подчеркну Пащенко. Он рекомендовал не называть свои персональные данные и не переводить средства на сторонние счета. При возникновении сомнений лучше самому перезвонить в банк, сотрудником которого мошенник представился, отметил специалист.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что в России появился вариант мошенничества, при котором злоумышленники изготавливают дубликат SIM-карты жертвы и списывают деньги через банковское приложение.

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