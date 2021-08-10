Роскомнадзор заблокировал интервью с Егором Летовым 1998 года

Интервью музыканта и солиста группы «Гражданская оборона» Егора Летова, которое он дал в 1998 году, было заблокировано по требованию МВД РФ. Соответствующая информация содержится в реестре Роскомнадзора.

Летов в беседе с журналисткой Любовью Парфентьевой рассказал о своем отношение к наркотикам и психоделическим препаратам.

«Слова были произнесены, их уже прочитали миллионы людей, а теперь — надзорные органы говорят нам, что их нельзя было произносить, слушать, распространять, дискутировать, думать над ними», — прокомментировал блокировку руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк.

Несмотря на блокировку, данное интервью «Егор Летов как он есть» пока можно найти на официальном сайте «Гражданской обороны», передает НСН.

На основании определения судьи Зюзинского районного суда города Москвы по делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков назначена судебная психолого-лингвистическая экспертиза. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в пресс-службе суда.