Творческий отпуск: как две слонихи отдыхают в Сочи

Две индийские слонихи — 30-летняя Претти и 15-летняя Марго — проводят свой отпуск на горном курорте в Сочи. Росгосцирк отправил их сюда вместе с дрессировщиком Андреем Дементьевым-Корниловым. Как отдыхают и восстанавливают здоровье четырехтонные артистки — в фотогалерее «Известий»