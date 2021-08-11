Творческий отпуск: как две слонихи отдыхают в Сочи

Две индийские слонихи — 30-летняя Претти и 15-летняя Марго — проводят свой отпуск на горном курорте в Сочи. Росгосцирк отправил их сюда вместе с дрессировщиком Андреем Дементьевым-Корниловым. Как отдыхают и восстанавливают здоровье четырехтонные артистки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Посетители парка могут наблюдать за животными в природе и кормить их под присмотром специалистов
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Претти и Марго отдыхают в Ахштырском ущелье. С одной стороны оно окружено горами, а с другой — зеленым массивом
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
На территории площадью 10 га есть пруд для купания, который питают родники
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Также здесь имеется палатка, где животные могут укрыться от солнца и непогоды
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Династия Корниловых работает со слонами уже более 130 лет
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Продолжительность жизни этих животных сопоставима с человеческой
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Марго — подросток — с удовольствием плещется в пруду и иногда шалит
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Претти — дама в самом расцвете лет, она любит целоваться с посетителями
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Слоны, как и люди, нуждаются в уходе за ногтями. Дрессировщик тратит на такую процедуру около четырех часов
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Каждым ногтем приходится заниматься в среднем по 40 минут — распарить, подпилить, кусачками убрать лишние части кожи и отшлифовать до блеска
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Слонам необходима постоянная зарядка — надо часто работать челюстями и хоботом, поднимать голову вверх, срывая ветки с деревьев
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
На отдыхе от недостатка физической активности животные не страдают
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Кроме всего прочего, в горном парке имеется огромное количество деревьев
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Также здесь можно найти веселую компанию. В парке живут три верблюда, в прошлом — цирковые артисты
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
В сутки каждая слониха съедает до 150 кг овощей и фруктов
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Марго питает особенную слабость к арбузам
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
На курорте артистки проведут целый месяц
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
В будущем дрессировщики мечтают создать парк слонов под открытым небом
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Фото: ФКП «Росгосцирк»/Наталья Львова
Для животных огородят территорию, где они будут свободно передвигаться
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