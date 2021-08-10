Новую поликлинику на 500 посещений построят в Петрозаводске

Новую поликлинику для взрослых пациентов построят в районе Кукковка в Петрозаводске. Медицинское учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену.

По словам депутата городского совета Галины Васильевой, ход строительства находится под особым контролем министерства здравоохранения Карелии. Власти намерены использовать проект повторного применения по поликлинике в жилом районе «Юбилейный» в Саранске. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Предполагается, что поликлиника будет построена не позже 2023 года, а ввод в эксплуатацию запланирован не позже 2025 года.

Ранее сообщалось, что новую поликлинику планируют построить в Новгородской области. Проект будет реализован за 1,28 млрд рублей.