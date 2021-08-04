Новую поликлинику построят в Боровичах Новгородской области

Строительство поликлиники в Боровичах Новгородской области может начаться в скором времени. Ведется поиск подрядчика, который реализует проект за 1,28 млрд рублей. Учреждение появится на площади 1 Мая.

В условия контракта входят подготовительные, земляные и свайные работы. Специалисты возведут фундамент и основание, а также несущие конструкции, проложат кровлю, обустроят инженерные сети, проведут канализацию, водо-, газо- и теплоснабжение. Кроме того, подрядчику будет необходимо построить дорогу и облагородить территорию вокруг учреждения, отмечает ИА FlashNord.

Средства на создание поликлиники направят из регионального и федерального бюджетов.