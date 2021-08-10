Останки животных после пожара в XVIII веке нашли археологи в Пскове

Археологи обнаружили останки домашних животных во время раскопок на улице Леона Поземского в Пскове. Предполагается, что животные погибли во время пожара.

По словам директора Археологического центра Псковской области Марины Кулаковой, возгорание уничтожило постройки конца XVII — начала XVIII века. Позже на месте пепелища были проложены трамвайные пути. Раскопки на участке археологи провели в 2021 году. На территории обнаружены останки животных, пишет «Псковская лента новостей».

Специалисты предполагают, что хозяева на зиму забирали животных домой, в тепло. Во время пожара их не успели спасти.

Кулакова уточнила, что ряд других находок будут представлены на выставке в Археологическом центре на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили частично разрушенное жилище времен энеолита в Курганской области. Возраст объекта составляет около 5 тыс. лет.