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Построенное около 5 тыс. лет назад жилище нашли в Курганской области

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Археологи обнаружили частично разрушенное жилище времен энеолита в Курганской области. Возраст объекта составляет около 5 тыс. лет.

По словам заведующего археологической лабораторией Курганского государственного университета Игоря Новикова, часть жилища сохранилась на глине. Она хорошо фиксирует все столбовые ямки и элементы конструкции. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Каркасно-столбовая и слабо заглубленная постройка относится к периоду 3 тыс. до н.э. Вокруг нее была организована система дренажных канав.

Жилище было построено на берегу водоема. Спустя некоторое время треть постройки упала в воду.

Раскопки проводились на объекте «Слободчики». Предполагается, что там недолго жил небольшой коллектив людей, поселение являлось стоянкой рыболовов. Археологам удалось обнаружить их орудия труда, а также остатки рыбы.

В июле археологи обнаружили предметы из метеоритного железа на Болдыревском могильнике в Оренбургской области. Анализ показал, что вещи могли быть изготовлены в 2873–2471 годах до нашей эры.

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