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Китай отозвал своего посла из Литвы из-за ее позиции по Тайваню

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Министерство иностранных дел Китая приняло решение отозвать своего посла в Литве для консультаций после разрешения Вильнюса открыть в стране диппредставительство Тайваня. Об этом во вторник, 10 августа, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства КНР.

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Этот шаг там назвали грубым нарушением принципов коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Решение Литвы, как отметили в МИДе, «нанесло серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая».

Кроме того, власти Китая потребовали от Литвы отменить решение по Тайваню.

Издание Delfi со ссылкой на пресс-службу литовского МИДа сообщило, что Вильнюс сожалеет в связи с решением китайских властей отозвать посла. Там также заявили о намерении развивать взаимовыгодные отношения с Тайванем, а также со многими другими странами ЕС и мира, пишет «Газета.ру».

Заместитель директора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (город Ухань) Чжоу Вэйди со своей стороны прокомментировал ТАСС, что отзыв посла КНР в Литве в связи с намерением Вильнюса открыть представительство Тайваня не приведет к ухудшению экономических связей между Пекином и ЕС. При этом он считает, Вильнюс избрал неверную стратегию.

О том, что Тайвань откроет свое представительстве в Литве, стало известно еще в июле.

23 июня министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ заявил, что КНР не позволит оторвать Тайвань от «большого Китая». Министр подчеркнул, что «независимость Тайваня добром не кончится, а вмешательство внешних сил успехом не увенчается».

Обострение отношений Литвы с Китаем стало частью обострения между Евросоюзом и Китаем.

22 марта Совет ЕС утвердил новые санкции против 11 человек, в том числе из России, Китая и Ливии. Речь идет о рестрикциях в отношении физических лиц, причастных, по мнению ЕС, к нарушению прав человека. В случае с Китаем речь идет о «преследовании уйгурского мусульманского меньшинства».

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и Материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.

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