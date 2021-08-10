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Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»

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Российская многоцелевая атомная подлодка «Казань» способна нести гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом во вторник, 10 августа, рассказал командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков в ходе единого дня приемки военной продукции.

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«Особенностью проекта является наличие универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты «Оникс», гиперзвуковые ракеты «Циркон» или крылатые ракеты «Калибр», что обеспечивает возможность нанесения многочисленных ударов как по надводным, так и по наземным объектам противника»,— заявил Заренков.

Он также отметил, что «Казань» — это второй корабль серии «Ясень» и головной крейсер, построенный по модернизированному проекту «Ясень-М».

По его словам, «Казань» отличается от предшественников большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики.

В соответствии со стратегией развития ВМФ РФ, подводные лодки проекта «Ясень-М» должны стать основой ударных подводных сил в российском флоте.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885 «Северодвинск» планируется начать в конце августа.

Головная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года она вышла на заводские ходовые испытания.

5 мая 2021 года стало известно, что главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил приемный акт, который подтверждает успешное завершение испытаний подлодки «Казань». По его словам, при создании крейсера применялись новейшие российские технологии. Спустя два дня «Казань» была принята в состав Военно-морского флота России.

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