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Испытания «Циркона» с подлодки могут начаться в конце августа

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Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885 «Северодвинск» планируется начать в конце августа, сообщил в пятницу, 6 августа, ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

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«Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) ракеты «Циркон» с «Северодвинска» начнутся в конце августа. Планируется завершить их до ледостава на Белом море с выполнением нескольких пусков», — говорится в сообщении.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), отвечающей за разработку и производство «Цирконов», воздержались от комментариев.

Ранее, 21 июля, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов заявил, что с разработкой наземной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон» не должно возникнуть больших трудностей.

Он отметил, что испытания корабельного ракетного комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» идут по графику.

19 июля в Минобороны РФ сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, скорость полета составила 7 Махов, дальность — свыше 350 км. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России, отметили в ведомстве.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя.

Максимальная ее скорость составляет около девяти скоростей звука (примерно 2,65 км/с на высоте 20 км, или более 10 тыс. км/ч).

Предполагается, что гиперзвуковыми ракетами будут вооружать фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск», которую доведут до уровня 949АМ.

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