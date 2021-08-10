В июне российские банки снизили ставки по кредитам физлицам. Займы на срок более года выдают в среднем под 10,15%. Ставка на кредиты на три года и более снизилась до 9,91%, сообщает телеканал «Известия». А займы на срок от года до трех в июне выдавали под 13,11% вместо майских 13-ти. Депозиты в начале лета стали выгоднее для клиентов. Банки предлагали краткосрочные вклады под 3,41%. Ставка по депозитам на срок свыше года в июне увеличилась до 4,76%.

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