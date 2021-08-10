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Аналитики рассказали о ценах на школьные товары в этом году

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Средняя стоимость самых необходимых товаров для школы в России в этом году составила 17 550 рублей. Об этом свидетельствуют данные, полученные аналитиками сервиса «Авито» (есть в распоряжении «Известий»).

Так, в перечень необходимых товаров вошли школьная форма, спортивная форма для занятий физкультурой, пенал, рюкзак и ноутбук.

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«Перед началом учебного года мы в «Авито» традиционно наблюдаем рост спроса на школьные товары. В последние две недели россияне стали интересоваться такой продукцией на 65% чаще, чем в прошлом году. Наиболее популярной категорией оказалась школьная форма — спрос на нее вырос практически в 3 раза», — рассказал руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский.

Отмечается, что родителям девочек школьная форма обойдется в среднем в 650 рублей, что на 9% дороже, чем прошлым летом. Для мальчиков форма будет стоить в среднем 1000 рублей — за год цена выросла на 25%.

По данным «Авито», стоимость спортивной формы для девочек не изменилась с прошлого лета и составила в среднем 500 рублей. Мужская форма в свою очередь подорожала на 10% — в этом году она обойдется в среднем в 550 рублей.

Кроме того, аналитики назвали среднюю стоимость и других школьных предметов. Так, рюкзак можно приобрести в среднем за 700 рублей, пенал — за 500 рублей.

Сообщается, что стоимость ноутбуков на «Авито» в России в этом году выросла на 36% и составила в среднем 15 тыс. рублей.

В августе прошлого года эксперты сервиса «Авито» назвали среднюю сумму на сборы ребенка в школу. Они отметили, что родитель может обойтись 3180 рублями. По их информации, школьная форма обошлась бы в среднем в 1060 рублей, ранец — в 1150 рублей, спортивная форма — в 640 рублей, а пенал — в 330 рублей.

3 мая президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Он уточнял, что родители получат выплату в середине августа, чтобы был запас времени на сборы ребенка в школу. На школьные выплаты выделено более 204 млрд рублей. Как уточнили в правительстве, право на получение денежных средств имеют родители, усыновители, попечители и опекуны, в семьях которых воспитываются дети в возрасте от 6 до 18 лет.

2 августа в Минтруда заявили, что в России единовременные школьные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 17,4 млн детей. Заявление на единовременную выплату можно направить до 1 ноября 2021 года.

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