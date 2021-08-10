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Подмосковье стало лидером по производству пива в России

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Московская область по итогам первого полугодия 2021 года стала лидером по производству пива в России и Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом 9 августа сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

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По словам главы ведомства Сергея Воскресенского, Подмосковье лидирует в производстве пива уже третий год подряд. В первом полугодии текущего года в регионе произвели 33,6 млн декалитров. Он уточнил, что 1 декалитр равняется 10 литрам, отмечает телеканал «360».

Доля пива, произведенного в Подмосковье, составляет 8,4% от всего объема этого напитка российского производства, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Стоит отметить, что доля производства Подмосковья в Центральном федеральном округе составляет 29,3%», — подчеркнул Воскресенский.

Всего на территории Московской области действуют 52 предприятия по производству этого напитка, сообщает РИАМО.

В июне кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала об опасностях употребления пива в жару. Специалист пояснила, что от пива нарушается распределение воды в организме и ухудшаются метаболические процессы, из-за чего в перспективе человеку, который решил утолить этим напитку жажду, становится только хуже.

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