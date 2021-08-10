В США рассказали о превосходстве Су-35С над американским F-22

Российский истребитель Су-35С по ряду параметров превосходит американский F-22 «Раптор» пятого поколения. Об этом говорится в статье, опубликованной 8 августа в The National Interest.

В публикации обращается внимание на то, что российский истребитель имеет встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку ГШ-30-1. Благодаря шести ракетам малой дальности Р-74 класса «воздух — воздух» можно эффективно проводить бой на небольшом расстоянии, а авиационные ракеты Р-77 дают возможность поражать цели за пределами прямой видимости.

Как пишет журнал, несмотря на то, что основным предназначением Су-35 является завоевание превосходства в воздухе, он способен наносить удары по наземным целям, так как для этого у него имеются большой выбор управляемых авиационных бомб, ракеты «воздух — поверхность» и крылатые ракеты.

Ранее, 20 июля, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия получила ряд заявок от иностранных заказчиков на поставку многоцелевых истребителей Су-35.

Он отмечал, что современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии.

Су-35 относится к самолетам поколения «4++». Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С.

При этом в октябре прошлого года The National Interest назвал Су-35С настоящим «убийцей». Как отмечал тогда эксперт Питер Сучиу, характеристики Су-35С делают его одним из лучших боевых самолетов в своем классе.

F-22 «Раптор» является многоцелевым истребителем пятого поколения, который разработали для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке врага в дневное и ночное время, в простых и сложных метеорологических условиях.