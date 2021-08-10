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В Польше откроют трехдневные курсы для поклонников «Ведьмака»

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Польская компания 5 Zywiolow заявила об открытии трехдневных курсов для поклонников «Ведьмака». Старт мероприятия намечен на осень 2021 года. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает портал Сomicbook.

«В трехдневном курсе участники будут проходить по 12 часов обучений в день, которые включают в себя занятия по стрельбе из лука, изготовлению эликсиров и выживанию в дикой природе, а также охоте на монстров по вечерам», — сообщает портал.

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Создатели заверяют, что участники погрузятся в настоящую сюжетную линию «Ведьмака» и смогут встретить любимых персонажей франшизы.

Кроме того, они будут исследовать замок и окрестности, разыскивая спрятанные там секреты, а также получат специальные костюмы и оборудование.

Отмечается, что мероприятия пройдет со всеми требованиями безопасности, в том числе и по COVID-19.

5 Zywiolow работает в индустрии мероприятий с 2005 года, на данный момент «школа Ведьмака» уже получила получила официальное признание от CD Projekt Red.

Ранее, 23 марта, американский стриминговый сервис Netflix утвердил новых актеров, которые будут участвовать в съемках второго сезона сериала «Ведьмак».

Так, роль Дийкстры сыграет Грэм Мактавиш, известный зрителям по фильмам о хоббитах. Кроме того, Аджоа Андох и Крису Фултону достались роли Нэннеке и Риенса. Актеры известны по своим ролям в сериале «Бриджертоны».

Съемки второго сезона сериала «Ведьмак» начались в 2019-м и должны завершиться в 2021 году. Премьера запланирована на 2022 год.

В июне 2020 года Netflix анонсировал приквел к сериалу «Ведьмак». Сериал будет называться The Witcher: Blood Origin («Ведьмак: Происхождение») и будет состоять из шести эпизодов.

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