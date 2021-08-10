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В Китае из-за стада слонов эвакуировали 150 тыс. человек

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Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая с апреля этого года эвакуировали более 150 тыс. жителей региона из-за стада мигрирующих диких слонов. Об этом сообщает агентство «Xinhuanet».

По его информации, азиатские слоны отправились в путешествие в апреле этого года. С 16 апреля животные прошли более 1,3 тыс. км, при их приближении местных жителей временно переселяли.

За гигантами вели наблюдение как с земли, так и с воздуха, при помощи беспилотников. По ходу передвижения стада для слонов оставляли корм. В итоге, как отмечает агентство, слоны за 110 дней путешествия съели 180 т приготовленной для них еды. Всего для сопровождения слонов были задействованы более 25 тыс. полицейских, 973 беспилотника, более 15 тыс. автомобилей скорой помощи, а около 150 тыс. человек эвакуированы.

Ущерб от такого слоновьего тура, по предварительным оценкам, составил миллионы долларов. При этом убивать, перевозить и даже трогать животных было строжайше запрещено, поскольку в Китае они охраняются на высшем государственном уровне.

22 мая из Якутска в Москву самолетом была транспортирована белая медведица, которой необходима срочная реабилитация. Перевозка стала возможна благодаря усилиям экологов Якутии, Русского географического общества (РСО), Минобороны России и специалистов Московского зоопарка. Благодаря усилиям специалистов и военнослужащих животное удалось спасти от истощения и сохранить жизнь. После транспортировки зверя направили в Московский зоопарк для углубленного обследования и прохождения реабилитации.

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