Власти России приняли решение не запрещать экспорт бензина из страны

Розничные цены на бензин удастся удержать в рамках инфляции до конца года, при этом власти не будут вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России. Такое решение было принято 9 августа на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщили «Известиям» три источника, знакомых с ходом встречи.

В рознице, по данным Росстата, средняя цена бензина в июле выросла на 0,7% по сравнению с июнем, с начала года он подорожал на 5,17%. При этом инфляция в стране в июле составила 0,31% в месячном выражении, а с начала года потребительские цены выросли на 4,51%. В годовом выражении розничные цены на бензин в РФ в июле выросли на 5,84%. Инфляция за этот период составила 6,46%. Сложная ситуация на топливном рынке в России сложилась в связи с повышенным спросом на бензин на фоне роста внутреннего туризма из-за закрытых границ. Вместе с тем ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

После роста цен на топливо Минэнерго выступило с инициативой запретить экспорт бензина на три месяца. Позднее министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске процедуры эмбарго в ускоренном порядке. Кроме того, для снижения цен обсуждались соглашения с нефтяниками и повышение нормативов продаж топлива через биржу. После заявлений Минэнерго, подкрепляемых сообщениями ФАС России, стоимость бензина на бирже перешла к снижению. В начале августа цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снижалась несколько дней подряд.

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, «мера (запрет на экспорт. — Ред.) изначально не была похожа на реальную. Скорее это был сигнал в сторону ВИНК о том, что пора бы что-то сделать с высокими оптовыми ценами. Но вместо значимого повышения нормативов обошлись, как обычно, рекомендациями».

В свою очередь, глава Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что «к концу года розничная цена вряд ли будет идти вразрез с инфляцией». Однако у него вызывает опасение состояние независимых сетей, которые зависят от колебания оптовых и биржевых цен.

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Поставочная сцена: почему власти решили не запрещать экспорт бензина