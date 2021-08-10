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Людей на ИВЛ начали индивидуально лечить «убийцами бактерий»

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Специалисты Роспотребнадзора создают препараты против вызывающих пневмонию у пациентов на ИВЛ бактерий, которые обрели устойчивость к антибиотикам. Каждое средство разрабатывают индивидуально, с учетом особенностей организма больного и патологии.

В институте им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора разработали метод так называемой персонализированной фаготерапии. Он заключается в том, что ученые в течение одной–трех недель подбирают состав, дозировку и путь введения препарата для конкретного пациента на основе бактериофагов (вирусов, поражающих бактериальные клетки).

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С 2014 года через Научно-методический центр по изучению и идентификации бактериофагов прошло более 500 пациентов. У 84% из них спустя несколько дней такой терапии не было бактерий в инфицированном органе.

За основу исследователи берут уже готовый препарат из бактериофагов. Точный состав и штаммы производители не раскрывают: известно только общее название бактерий, против которых предназначено средство. Далее ученые проводят работу по «апгрейду» препарата.

«Сначала мы определяем, к каким штаммам бактериофагов чувствительны бактерии, убивающие пациента. Бактерии обычно уже предоставляют врачи из больницы, куда попал пациент, — их берут из пораженного органа. Мы делаем высев коктейля фагов на «газон» из бактерий в чашках Петри. Далее, после инкубации в термостате в течение нескольких часов, мы проверяем, размножаются ли фаги на данной бактериальной культуре», — рассказал заместитель директора по медицинской биотехнологии Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (ФБУН МНИИЭМ) им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, руководитель Научно-методического центра по изучению и идентификации бактериофагов, профессор РАН Андрей Алешкин.

Также ученые проверяют, нет ли в сыворотке крови пациента антител к бактериофагам, которые планируют использовать в средстве.

Далее исследователи подбирают пути введения, дозу и лекарственную форму препарата, которые обеспечат максимальную доставку нужного количества фагов в очаг инфекции и их длительное нахождение в пораженном органе. Форма препарата может быть любой: таблетки, жидкость, мазь, иногда требуется и внутривенное введение.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мне два коктейля: людей на ИВЛ начали индивидуально лечить «убийцами бактерий»

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