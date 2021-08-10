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Мир
Случай заражения сибирской язвой был зафиксирован в Пекине

Случай заражения сибирской язвой был зафиксирован в Пекине

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Пекин уведомил о пациенте, у которого была зафиксирована сибирская язва. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает издание Global Times.

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Отмечается, что заболевший приехал из северной китайской провинции Хэбэй, где он контактировал с крупным рогатым скотом и овцами. Пациент был госпитализирован в Пекин через четыре дня после проявления симптомов сибирской язвы, после чего он был помещен на карантин, под наблюдение специалистов. Также сообщается, что у него легочная форма заболевания.

Сибирская язва распространена среди крупного рогатого скота и овец. Как правило, вирус передается людям после контакта с указанными животными или продуктами их производства. Согласно данным Пекинского центра по контролю заболеваний, самым распространенным путем заражения вирусом являются кожные контакты, которые могут спровоцировать волдыри и некроз кожи.

Также человек может заразиться сибирской язвой после употребления в пищу зараженного мяса. В таких случаях проявляются симптомы в виде тошноты, рвоты и диареи.

Ранее, 19 июля, более 500 тыс. китайцев обратились к Всемирной организации здравоохранения с просьбой проверить на безопасность военную биолабораторию Форт-Детрик, расположенную в штате Мэриленд, США. Подписанты выдвинули предположение, что тщательное расследование деятельности американской лаборатории может предотвратить новую эпидемию.

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