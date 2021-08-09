Урожай помидоров в Приморье вырос в два раза
Солнечная погода в Приморском крае способствует созреванию помидоров. На данный момент сельхозпроизводители собрали почти 800 тонн томатов.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства региона, на сегодняшний день убрано 252 гектара овощей — 13% от плана. Урожай помидоров увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.
Аграрии собрали с полей 3652 тонны овощей. В том числе, 722 тонны томатов и 776 тонн огурцов. Также сельхозпроизводители собрали 361 тонну картофеля. Показатели — на уровне прошлого года.
Цены на большинство продуктов, включенных в «борщевой набор», снизились. Об этом заявили на заседании рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен на продукты. В Минсельхозе также сообщили о существенном росте продаж и удешевлении стоимости отдельных товаров до 30% за последнюю неделю. Позитивную динамику «Известиям» подтвердили и в регионах, где зафиксировали значительное снижение ценника на сельскохозяйственные продукты. Тем не менее в некоторых торговых сетях волонтеры отметили повышение стоимости лука и капусты.