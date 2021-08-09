Прямой эфир
Мир
Киев пообещал ответить на возможные недружественные действия Минска
Общество
В Москве спасатели сняли с дерева женщину с арбалетом
Мир
В США проведут ревизию документов на секретность по теракту 11 сентября
Пресс-релизы
На юбилейном фестивале «Русское поле» установили два мировых рекорда
Общество
В Северной Осетии проверят все больницы после ЧП с девятью жертвами
Происшествия
В Германии один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с грузовиком
Туризм
В Египте заявили об ожидании роста числа авиарейсов из России
Общество
36 детей выписали из больниц после отравления в поезде Мурманск — Адлер
Общество
Дело возбудили после налета мужчины с ножом на детсад под Петербургом

Урожай помидоров в Приморье вырос в два раза

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солнечная погода в Приморском крае способствует созреванию помидоров. На данный момент сельхозпроизводители собрали почти 800 тонн томатов.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства региона, на сегодняшний день убрано 252 гектара овощей — 13% от плана. Урожай помидоров увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.

Аграрии собрали с полей 3652 тонны овощей. В том числе, 722 тонны томатов и 776 тонн огурцов. Также сельхозпроизводители собрали 361 тонну картофеля. Показатели — на уровне прошлого года.

Цены на большинство продуктов, включенных в «борщевой набор», снизились. Об этом заявили на заседании рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен на продукты. В Минсельхозе также сообщили о существенном росте продаж и удешевлении стоимости отдельных товаров до 30% за последнюю неделю. Позитивную динамику «Известиям» подтвердили и в регионах, где зафиксировали значительное снижение ценника на сельскохозяйственные продукты. Тем не менее в некоторых торговых сетях волонтеры отметили повышение стоимости лука и капусты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021