Возможность экспорта зеленой энергии рассматривают на Камчатке

Власти Камчатского края рассматривают возможности экспорта зеленой энергии в виде водорода в Корею и Японию, однако сначала необходимо решить проблему выработки и доставки. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Солодов.

«Мы видим серьезную возможность развития ветровой и не только ветровой, иной зеленой энергетики — приливной, геотермальной энергетики, связанной с экспортными возможностями и с генерацией так называемого зеленого водорода», — отметил Солодов.

По его словам, доля ветрогенерации в общей энергетической мощности Камчатки составляет всего несколько процентов. Одна из проблем развития этого направления — неравномерное распределение потребителей ветровой энергии, передает «Нефть и Капитал».

Власти России начали подготовку к глобальному переходу на альтернативные источники энергии. Эту информацию в среду, 4 августа, подтвердили «Известиям» в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. В беседе с изданием также отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос о создании рабочих групп для подготовки мер по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу. Они должны будут подготовить прогноз до 2050 года и обозначить цели на горизонте 2030 года, при этом увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.