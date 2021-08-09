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Памфилова ответила на видеообращение Булановой по поводу выборов

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова ответила российской артистке Татьяне Булановой, которая записала видеообращение с просьбой отправить в Санкт-Петербург независимую комиссию в связи с предстоящими выборами.

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Как отметила Буланова, необходимо расследовать факты давления на избирательные компании малых партий со стороны местных чиновников.

«Я согласна с вашей озабоченностью по поводу того, что сейчас происходит в Санкт-Петербурге во время избирательного процесса, но не могу никак согласиться с тем, что это происходит за спиной губернатора и он об этом не знает. Это не так», — приводит слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.

Также в ЦИК сообщили, что направили группу своих представителей в Санкт-Петербург, чтобы изучить сложившуюся предвыборную ситуацию.

«Исходя из своей компетенции, исходя из своих обязанностей, мы, естественно, будем принимать все необходимые шаги и реагировать на обращения из Санкт-Петербурга, тщательно в них разбираясь. Мы даем еще один шанс горизбиркому в оставшийся до выборов период навести порядок там, где это еще возможно», — добавила Памфилова.

Ранее, 25 июля, сообщилось, что певица Татьяна Буланова войдет в федеральный список партии «Родина» на выборах в Государственную думу.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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