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В Музее Москвы открылась выставка об электрификации России

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В Музее Москвы при поддержке группы «Россети» открылась выставка, посвященная влиянию на искусство электрификации России, стартовавшей в 1920 году с принятием плана ГОЭЛРО. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает пресс-служба сетевой энергетической компании.

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Отмечается, что пространство выставки «Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО» выполнено в виде аудио- и световых инсталляций. В тематических зонах экспозиции можно увидеть, как электрификация в разных своих проявлениях повлияла на изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр и литературу в России.

На период экспозиции в музей группой «Россети» передана схема электросетей Москвы и области 1922 года до ввода в эксплуатацию крупных энергообъектов по плану ГОЭЛРО, а также архивные документы времен становления отрасли.

Также в музей компанией передан редкий экземпляр токового зависимого реле Siemens&Halske (Германия), произведенный в 1930-х годах и применявшийся на подстанциях Москвы.

План ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России) принят 21 декабря 1920 года. Документ имел стратегическое значение для развития экономики и промышленности России. Его реализация во многом предопределила будущее энергосистемы и страны в целом, отмечают в компании.

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