Проникшего с ножом в детский сад под Петербургом мужчину задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, проникшего на территорию детского сада под Санкт-Петербургом. Об этом 9 августа сообщает РЕН ТВ.

Также в этот день Следственный комитет (СК) РФ по Ленинградской области начал доследственную проверку по факту проникновения вооруженного ножом мужчины на территорию детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области.

«В средствах массовой информации сообщалось, что неустановленный мужчина с ножом зашел на территорию частного детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области. Однако заведующая детским садом рассказала СМИ, что ножа не видела, оружие якобы заметили дети», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина зашел на территорию детского сада «Маленькая страна», расположенного на Европейском проспекте. Воспитатели нажали «тревожную кнопку», на место оперативно прибыла частная охранная компания, а также сотрудники полиции. Однако мужчине удалось скрыться.

По сообщениям очевидцев, нарушителя преследовали двое неизвестных, которые требовали вернуть мобильные телефоны, отметили в пресс-службе администрации Заневского городского поселения Всеволожского района.