Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Ленобласти

Мужчина с ножом ворвался в детский сад в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщается в Telegram-канале медиацентра района.

«Поступила информация о том, что в частный детский сад «Маленькая страна», расположенный на Европейском проспекте, ворвался мужчина, вооруженный ножом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники детского сада нажали «тревожную кнопку», на место оперативно прибыла частная охранная компания, а также сотрудники полиции.

По предварительным данным, мужчина уже покинул территорию детского сада. На данный момент его личность устанавливается.

В июне 2020 года стало известно, что в Волгограде мужчину приговорили к девяти годам колонии строго режима за убийство воспитательницы детсада.

По версии следователей, в октябре прошлого года он поссорился со своей знакомой, работавшей воспитателем в образовательном учреждении. Как выяснилось, причиной ссоры стала финансовая помощь, которую на протяжении долгого времени женщина оказывала осужденному. В ходе словесной перепалки осужденный несколько раз ударил воспитательницу по лицу, а затем задушил.