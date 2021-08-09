Сборная России, на мой взгляд, успешно выступила на Олимпийских играх – 2020. Не забывайте, что наша делегация составляла чуть больше 300 спортсменов, и 138 из них покидают Токио с медалью. Это говорит о качестве. Для сравнения, у США было более 600 спортсменов — в два раз больше. Очень надеюсь, что в Париж-2024 мы поедем уже полным составом, включая всех легкоатлетов, а также за оставшиеся два с половиной года подготовим достойных ребят в новых олимпийских дисциплинах.

Понятно, что на этой Олимпиаде ребята подарили нам много слез счастья. Но были и слезы ужаса, которые не давали уснуть несколько дней подряд. В первую очередь я говорю про спорное судейство в художественной гимнастике. Сколько я выступала на Олимпийских играх, всегда помню, что мы с большим нетерпением ждали последних соревновательных дней, когда в борьбу вступали наши девушки в синхронном плавании и художественной гимнастике. И всегда от Игр оставалось яркое, сладкое послевкусие красоты, эстетики и, конечно, побед наших спортсменок. Мы получали истинное наслаждение. А в Токио случился настоящий скандал, раскрылся ящик Пандоры.

Возможно, наступило время, чтобы баллы выставлял искусственный интеллект. Беспристрастные судьи-роботы. Так больно было смотреть на несправедливость в отношении Дины и Арины Авериных — юных девочек, которые не заслужили к себе такой предвзятости.

Честно, я до последнего ждала, что МОК исправит эту ошибку. Что после традиционного награждения марафонцев на церемонии закрытия Олимпиады на стадион позовут Линой Ашрам и Дину Аверину и вручат им два комплекта золотых медалей. Этого не произошло. Хотя такое уже было, когда на зимней Олимпиаде – 2002 в Солт-Лейк-Сити второе золото в фигурном катании получили канадцы, хотя изначально они заняли второе место вслед за Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе.

Мы ждем разъяснений. Документа, который объяснит оценки судей. Возможно, мы что-то не понимаем и смотрим на ситуацию исключительно как болельщики. Хотя я полностью доверяю мнению Ирины Виннер-Усмановой.

Мое самое яркое впечатление от Игр в Токио, конечно, выступление наших гимнастов. Очень порадовали мальчики, повторившие достижение 25-летней давности, когда командное многоборье выиграли Алексей Немов и компания. Девушки и вовсе впервые в истории российского спорта победили в этой дисциплине, исполнив мою мечту. Я была такая счастливая! Жаль, что рядом не было камеры, чтобы зафиксировать мое состояние. Хотя в личном многоборье высшая ступень пьедестала нам вновь не покорилась. Это моя вторая мечта. Уверена, что мы ее осуществим.

А главный герой Игр в Токио лично для меня — Артур Далалоян, который через три месяца после разрыва ахилла вернулся на помост, выступил на Олимпиаде и взял золото в командном многоборье. Будь моя воля, я бы даже дала ему какое-то дополнительное поощрение, благодарность. Хотелось бы предложить и более значимую награду, но, боюсь, читатели меня не поймут. Люди по-разному реагируют на такие предложения. Но когда у тебя рвется ахилловое сухожилие, то через 90 дней ты только начинаешь ходить на костылях. А Артур поехал на Олимпиаду и выиграл на ней золото, а еще и прошел в финал личного многоборья, где поддержал Никиту Нагорного. Я примерно представляю, какую боль он испытывал. Это за пределами человеческих возможностей. Настоящий герой! Я еще пока не видела Далалояна, надеюсь, пересечемся в ближайшее время и я смогу его обнять. Настоящий гимнаст, горжусь его мужеством и безграничным терпением.

Главное разочарование — серебро Дениса Аблязина в опорном прыжке. Россиянин и его основной соперник Син Джин Шин набрали абсолютно одинаковую сумму баллов, но первое место отдали корейцу. Увы, но таковы правила. При равенстве баллов побеждает тот, у кого была самая высокая оценка за отдельный прыжок. Тут Шин немного обошел Дениса, хотя Аблязин был в своей лучшей форме в жизни. Показал какой-то запредельный уровень, хотя и он вылез из глубокой драмы: незадолго до Игр у него также случилась очень серьезная травма.

Сумасшедший уровень показали наши олимпийцы в тхэквондо. В Японию поехали четыре спортсмена, и все они завоевали медали, включая два золота Владислава Ларина и Максима Храмцова. Нельзя не сказать про Светлану Ромашину, которая уже семикратная олимпийская чемпионка. Это фантастика! Как всегда на высоте были наши фехтовальщики и борцы. Пять очень важных наград было взято в плавании. Из них две высшего достоинства — впервые за 25 лет.

Жаль, что не смогли выиграть финалы в командных видах спорта. Это всегда придает всей команде уверенности. Говорю про баскетбол 3х3, женский гандбол и мужской волейбол. Но серебро Олимпиады — это огромный стимул, чтобы продолжить свое развитие и стать еще сильнее.

Автор — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве

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