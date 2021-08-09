Коронавирус мог прийти в США до обнаружения в Ухане. Однако теперь точных деталей мир может так и не узнать. Жители Флориды жалуются на исчезновение важных данных. Пропавшая информация касается первых случаев COVID-19 в штате, передает телеканал «Известия». Симптомы появились у 26 человек в декабре 2019 года. К маю 2020 года число зараженных выросло до 171. Связь с Китаем во всех случаях не обнаруживается, а многие из первых больных вовсе не путешествовали за границу и не контактировали с туристами. Любопытно, что информацию о больных удаляли, затем восстановили, но без дат.

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