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Режим ЧС ввели в Хабаровске в связи с прогнозируемым паводком

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Волна паводка на реке Амур подойдет к Хабаровску 13–15 августа. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Согласно прогнозам, уровень воды достигнет отметок 600–650 см. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Постановление о введении режима ЧС подписал глава Хабаровска Сергей Кравчук.

Для защиты города от паводка утвержден комплекс мер. В частности, специалисты будут регулярно проверять уровень воды. Также будут проведены мероприятия по защите территорий от подтопления.

Режим чрезвычайной ситуации в границах Хабаровского, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Николаевского и Ульчского районов был введен 7 августа распоряжением врио губернатора края Михаила Дегтярева. Согласно прогнозам, в Хабаровске может подтопить 60 частных домов и свыше 1,5 тыс. дач. В Комсомольске-на-Амуре паводок ожидается 20–22 августа. На текущий момент гребень паводка находится в Еврейской автономной области.

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