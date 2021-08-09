Участники интенсива «Архипелаг 212» обсудили реформы в высшем образовании

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 212» собрал более 5 тыс. участников. На одной площадке в Великом Новгороде собрались лидеры партий, губернаторы регионов, ректоры крупнейших вузов страны. В ходе мероприятия студенты смогли напрямую пообщаться с учеными и политиками, сообщает телеканал «Известия».

Одной из главных тем обсуждения стали реформы в системе высшего образования. Согласно данным ВЦИОМа, около 50% выпускников вузов не работают по специальности. По словам лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, работодателей необходимо мотивировать нанимать студентов чтобы обеспечить последним рабочие места в будущем.

«Давайте дадим работодателю трехлетнюю льготу, что если ты берешь студента-выпускника на работу, то ты не платишь «соцстрах» — это 30% сверху на зарплату. Это не очень большие деньги для государства, но для конкретного предпринимателя или компании это хороший мотив взять человека, научить его», — заметил политик.

Также Нечаев предложил избавляться от разрыва зарплат учителей в разных городах. По его мнению, следует установить единый федеральный оклад учителя — 75 тыс. рублей.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в свою очередь подчеркнул заинтересованность региона в профессиональной реализации выпускников у себя на родине.

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