Пожар на российском траулере в Норвегии сняли на видео

Пожар на российском траулере в Норвегии сняли на видео

2021-08-09 11:16:02

2021-08-09 11:16:02

2021-08-09 11:16:02

2021-08-09 11:16:02

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