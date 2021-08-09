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Японского премьера осудили за опоздание на минуту на памятную церемонию

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Премьер-министра Японии Есихидэ Сугу раскритиковали из-за того, что он опоздал на одну минуту на траурную церемонию, посвященную памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки. Об этом 9 августа сообщает японское информагентство Kyodo.

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Уточняется, что Суга опоздал на траурную церемонию, которая проходит в Парке мира, за что его раскритиковали присутствующие пострадавшие от бомбардировок.

9 августа в Нагасаки проходят траурные мероприятия по случаю 76-й годовщины американской атомной бомбардировки города. Мэр города Нагасаки Томихиса Тауэ в ходе своего выступления на памятном мероприятии призвал Россию и США к дальнейшему сокращению ядерных запасов.

Он также призвал правительство Японии «как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО)», который вступил в силу в январе этого года. Тауэ поддержал создание свободной от ядерного оружия зоны на территории Северо-Восточной Азии.

После него выступил с речью Ёсихидэ Суга, который заявил о дальнейших усилиях Токио для продвижения международного сотрудничества ради отказа от ядерного оружия.

По его словам, японское правительство продолжит вырабатывать конкретные меры, которые помогут всем странам сотрудничать между собой «для достижения результатов на следующей обзорной конференции участников ДНЯО».

6 августа 1945 года атомная бомба «Малыш» была сброшена на Хиросиму бомбардировщиком ВВС США B-29 Enola Gay. Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

Через три дня еще одна бомба, «Толстяк», была сброшена на Нагасаки. Мощность взрыва составила порядка 21 килотонны в тротиловом эквиваленте. Около 74 тыс. человек погибли.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури», вошедшего в Токийский залив, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии во Второй мировой войне.

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