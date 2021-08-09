Прямой эфир
Туризм
Первый после возобновления авиасообщения рейс из России сел в Хургаде
Происшествия
На металлургическом комбинате в Липецке прогремел взрыв
Общество
В России за сутки выявили 22 160 новых случаев коронавируса
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 августа
Общество
Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку
Происшествия
В Мурманской области спасатели начали поиски пропавшей группы туристов
Мир
Мэр Нагасаки призвал РФ и США сократить ядерные запасы
Общество
Вузам порекомендовали проводить экзамены для вакцинированных студентов отдельно
Происшествия
Виновник аварии со спорткаром в Москве впал в кому

Житель Красноярского края устроил стрельбу из-за конфликта на дороге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае ранее судимый 19-летний молодой человек устроил стрельбу из охотничьего ружья во время конфликта на дороге. Пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД в понедельник, 9 августа.

Огонь да медные трубы: пожары и авария с автобусом в Турции
Почему генконсульство РФ в Анталье не рекомендует туристам покидать места проживания

ЧП произошло в городе Канске в пятницу, 6 августа. Молодой человек, водитель автомобиля ВАЗ, на дороге вступил в конфликт с группой людей, которые ехали в другой машине. Как уточнили в МВД, чтобы не нагнетать обстановку, он решил уехать, но врезался в машину компании, после чего скрылся с места ДТП.

Спустя час после инцидента он приехал к своему дому, где встретил водителя пострадавшего автомобиля и участников конфликта, пишет сайт kp.ru. Подозреваемый забежал в дом, где взял гладкоствольное оружие своего отца, вышел на улицу и четыре раза выстрелил в сторону компании, после чего вернул ружье в сейф. В результате мужчина и женщина получили травмы. Как пишет сайт aif.ru, 36-летняя женщина была госпитализирована, мужчина 1999 года рождения обратился в травмпункт.

Подозреваемый был задержан и арестован, ружье изъято, пишет Pravda.Ru. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Ранее, 9 августа, в Тульской области пенсионер был задержан по подозрению в убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее матери. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Мужчина задержан. Решается вопрос о заключении под стражу, отмечает телеканал «360».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021