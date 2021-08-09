Житель Красноярского края устроил стрельбу из-за конфликта на дороге

В Красноярском крае ранее судимый 19-летний молодой человек устроил стрельбу из охотничьего ружья во время конфликта на дороге. Пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД в понедельник, 9 августа.

ЧП произошло в городе Канске в пятницу, 6 августа. Молодой человек, водитель автомобиля ВАЗ, на дороге вступил в конфликт с группой людей, которые ехали в другой машине. Как уточнили в МВД, чтобы не нагнетать обстановку, он решил уехать, но врезался в машину компании, после чего скрылся с места ДТП.

Спустя час после инцидента он приехал к своему дому, где встретил водителя пострадавшего автомобиля и участников конфликта, пишет сайт kp.ru. Подозреваемый забежал в дом, где взял гладкоствольное оружие своего отца, вышел на улицу и четыре раза выстрелил в сторону компании, после чего вернул ружье в сейф. В результате мужчина и женщина получили травмы. Как пишет сайт aif.ru, 36-летняя женщина была госпитализирована, мужчина 1999 года рождения обратился в травмпункт.

Подозреваемый был задержан и арестован, ружье изъято, пишет Pravda.Ru. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

Ранее, 9 августа, в Тульской области пенсионер был задержан по подозрению в убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее матери. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Мужчина задержан. Решается вопрос о заключении под стражу, отмечает телеканал «360».